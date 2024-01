Tulisan armado og sundang; nawong naklaro sa CCTV

Nag-viral sa social media ang pagpanulis sa usa ka lalaki nga armado og sundang sa duha ka mga babaye alas 4 sa kaadlawon sa Lunes, Enero 8, sa Purok 6, Barangay Apas, dakbayan sa Sugbo.

Wa mohatag og detalye ang nag-upload sa social media kon unsay nakuha sa lalaking tulisan sa babaye nga usa ka call center agent. Apan maklaro sa video nga ang gigamit sa iyang pagtulis mao ang hait nga sundang.

Sa video, madungog ang singgit sa tumang kahadlok sa biktima samtang ang iyang kauban nga bata’ng babaye dali nga nidagan pahilayo sa dapit.

Si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), nagkanayon nga mihimo na og imbestigasyon ang Mabolo Police Station sa pagpangulo ni Police Major Eraño Regidor.

Wala pa mo report ang biktima ngadto sa kapulisan tungod kay naka duty pa sa iyang gitrabahoan sa IT Park.

“We have already contacted the persons involved kadtong mga biktima but nag koan sa sila kay they are still working now sa usa ka kompanya sa call center. Dili pa gyud sila makasaysay sa nahitabo,” matod ni Rafter.

Dugang ni Rafter nga dili na sila maglisud sa imbestigasyon tungod kay maklaro man ang panagway sa tulisan.

Mamahimo’ng maka report ang publiko ngadto sa kapulisan kon kinsa ang nakaila.

Awhag ni Rafter sa maong lalaki nga labing maayo motahan na lang siya ug iuli ang butang nga iyang nakuha sa biktima.

“Ako niya mo surrender na lang siya kay klaro kaayo iyang nawong sa video,” dugang ni Rafter. Gihulagway hinuon ni Rafter nga isolated lang ang maong kaso sa pagpanulis.

Sa data nga iyang gipahibawo, mas taas ang kaso sa theft sa miaging semana ug ubos ang insidente sa robbery.

Bisan pa niini, gitinguha sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga madakpan sa labing dali nga panahon ang mga kriminal nga maoy responsabli sa mga kaso sa kawat ug tulis sa dakbayan.