Tulisan nadakpan sa checkpoint sa Banilad

Usa ka giingong notadong kawatan ang nadakpan sa checkpoint operation alas 4:35 sa hapon, Huwebes, Septiyembre 18, 2025, sa Barangay Banilad, Dakbayan sa Sugbo.
Ang suspek nga si Marvin Pascaul alyas Marvin Umpad, AKA Marvin Mata, 21, ulitawo nga taga Lapu-Lapu Street, Barangay San Roque, Dakbayan sa Sugbo nasikop sa checkpoint nga gipahigayon sa mga sakop sa Cebu City Mobile Force Company (CMFC) nga gipangulohan ni Police Captain Noah Añana, ubos sa supervision sa ilang Force Commander Lt. Col. Ferdinand Modales Casiano.
Ang CMFC personnel adunay bitbit nga warrant of arrest batok sa dinakpan sa kasong Robbery with Force Upon Things nga giisyu ni Judge Merlo Pasco Bagano, sa 7th Judicial Region, Branch 14, Cebu City, niadtong Septiyembre 25, 2025.
Hinuon, ang korte nihatag og pagtugot sa dinakpan nga makapiyansa sa kantidad nga P18 mil alang sa iyang temporaryong kagawasan. / GPL