Tulisan nagpatuo'ng pasahero, nadakpan

Wala na makaikyas ang 27-anyos nga tulisan human siya nisuway og pagpanulis sa taxi driver nga gisakyan niini mga alas 6:00 pasado sa kabuntagon niadtong Septiyembre 23, 2025, duol sa usa ka gasolinahan sa Barangay San Nicolas Proper, Dakbayan sa Sugbo.
Nasikop sa kapulisan Reymart Dullano nga residente sa Guadalajara, Barangay Guadalupe, Siyudad sa Sugbo.
Ang biktima nga daling nakapangayo og tabang sa kapulisan mao ang senior citizen nga si Diosdado O. Pautan, 64, lumulupyo sa Sitio Cabanayan, Barangay Bulacao, Siyudad sa Talisay.
Nasayran nga ang suspek nisakay gikan sa Tabunok ug magpahatod unta sa Cebu City.
Apan pag-abot sa nahisgutang lugar, kalit lang gibunlot sa suspek ang selpon sa biktima kay naa siyay tawagan.
Dihang gibawi na unta kini sa biktima, giingong nanumbag ang suspek ug nisuway pa kini og pangayo og kuwarta.
Tungod sa kakuyaw, daling nagpatabang ang biktima sa kapulisan nga niresulta sa pagkasikop sa maong suspek ug mag-atubang og kasong Robbery with Violence or Intimidation. / JDG