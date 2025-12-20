Tulisan yanong misud sa condo, nanion og kutsilyo; selpon nadala

Dalaga gisulod sa tulisan sa iyang condo unit nga nahimutang sa Andres Abellana Extension, Barangay Guadalupe, Dakbayan sa Sugbo alas 4:00 sa hapon, Biyernes, Disyembre 19, 2025.
Gitiunan og kutsilyo ang biktima dayong kuha sa tulisan sa cellphone balor P20,000.
Ang biktima nga nireklamo sa Guadalupe Police Station 9 mao si alyas Joy, 24, nga residente sa Corinthian Residences sa Andres Abellana Extension, Guadalupe. Matod sa biktima nga samtang naa siya sa sulod sa iyang condo unit, kalit lang nga nisud ang tulisan.
Gipangutana sa biktima kon unsay tuyo niini apan wala na motubag nikuha hinuon og kutsilyo ug gition kaniya. Tungod sa kahadlok, nidistansya siya sa tulisan ug gikuha ang iyang cellular phone nga gibutang sa sofa.
Atol sa pag- ikyas sa tulisan pagawas sa maong residences, gigukod kini sa biktima apan gibalikan siya ug giwara-warahan sa kutsilyo dayong sakay sa Honda Click nga motorsiklo color puwa nga dunay plate number GA341J.
Nilusad na og hot pursuit operation ang kapulisan sa Guadalupe batok sa tulisan nga nailhan sa mga nakasaksi.
Duna nay ngalan ang kapulisan sa nanulis ug taga Barangay Kalunasan kini. / AYB