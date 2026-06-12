Tulo ka count sa ‘Safe Spaces Act’ nakapapriso kang Byron Garcia

Gipamatud-an sa korte nga adunay limitasyon ang kagawasan sa pagpadayag human pormal nga gitanggong sa prisuhan ang kanhi consultant sa Kapitolyo nga si Byron Garcia niadtong Huwebes, Hunyo 11.
Kini human siya luwati og warrant of arrest tungod sa tulo ka count sa gender-based online sexual harassment gumikan sa giingong personal ug law-ay nga pagpangatake niini sa dignidad sa usa ka doktora sa lalawigan pinaagi sa Facebook.
Nadakpan si Garcia sa hiniusang operasyon sa Provincial Intelligence Unit (PIU) ug Talisay City Police Station didto sa Talisay Fish Port sa Barangay San Roque, subay sa warrant of arrest nga giluwatan ni Presiding Judge Jennifer Pepito-Maniwang sa Municipal Trial Court in Cities (MTCC) Branch 1 sa Mandaue.
Naggikan ang warrant sa reklamo nga gipasaka ni Cebu Province Public Health Consultant Dr. Elisse Nicole Catalan.
Base sa resolusyon sa Mandaue City Prosecutor’s Office, nakakita og igong basehanan ang piskaliya human mapamatud-an nga gigamit ni Garcia ang iyang Facebook account niadtong Abril ug Hulyo 2025 aron balik-balik nga tawgon ang biktima og “miss CHUBBY,” “tambok,” ug “obese.”
Sa resolusyon sa piskaliya, giklaro nga ang kagawasan sa pagpadayag dili absolute ug ang maong mga pamahayag ni Garcia tinuyong gihimo aron pakauwawan, hadlukon, ug gub-on ang dignidad sa usa ka pribadong indibidwal, nga gidili ubos sa Section 12 sa Republic Act 11313 o ang Safe Spaces Act.
Sa iyang giluwatang pamahayag, gipadayag ni Catalan nga ang iyang lakang gitumong aron panalipdan ang dungog sa tanang kababayen-an nga nakasinati og online harassment ug aron pamatud-an nga walay si bisan kinsa nga labaw sa balaod.
Samtang natanggong sa Talisay City Police jail facility, hugot nga gihimakak ni Garcia ang maong mga pasangil ug niasoy nga wala gyud siyay kalibutan sa maong kaso sukad sa sinugdanan.
Ang iyang legal counsel nga si Atty. Sherwin Mabanto wa una mohatag og dugang detalye ug niingon nga adto na nila ipresentar ang ilang depensa sa husto nga forum.
Gitakda sa korte ang piyansa nga P108,000 alang sa temporaryong kagawasan ni Garcia, samtang gihan-ay na ang iyang arraignment ug pre-trial unya sa Hulyo 29, 2026, sa alas 8:30 sa buntag. / CDF