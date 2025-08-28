Tulo ka menor de edad nga ‘pusher’, na-rescue

Duha ka menor de edad nga mga batang lalaki ang malampuson nga na-rescue sa mga sakop sa Parian Police Station 1 sa Cebu City Police Office (CCPO) human sa gihimong buy-bust sa gabii sa Miyerkules, Agusto 27, 2025, sa Sityo Riverside, Barangay Lorega San Miguel, Siyudad sa Sugbo.
Ang mga na-rescue mao silang alyas Macky, 15, ug Simo, 15, nga pulos residente sa Sityo Daclan, Villagonzalo Street, Barangay Tejero.
Nakuhaan ang maong mga batan-on og mga pinutos sa gituohang shabu nga motimbang og 10 gramos nga dunay standard drug price nga P68,000.
Base sa gihimong imbestigasyon nga ang mga amahan sa duha ka menor pulos naa sa Cebu City Jail nabilanggo ug sila na ang nihulip sa pagpamaligya sa ilegal nga drugas.
Sa wala pa nalambigit sa pagpamaligya og shabu ang duha diin ang ilang distribution mao ang Villagonzalo ug Barangay Lorega San Miguel.
Naengganyo sila sa pagbaligya og shabu tungod sa kadako sa kita ug kon daghan sila nga mabaligya, dako sab ang ilang madawat nga komisyon.
Aduna silay gitug-an kon kinsa ang ilang amo nga maoy mosugo kanila sa pagbaligya nga mao sab ang mohatag sa suplay sa drugas.
Samtang, laing 15-anyos nga na-rescue sa mga sakop sa City Drug Enforcement Unit sa CCPO atol sa anti-illegal drug operation sa sulod sa Ludo Cemetery, Barangay Carreta.
Ang na-rescue mao si alyas Akim, giila nga high value target sa kapulisan nga residente sa Sityo Kalapukan, Barangay Carreta.
Nakuha kaniya ang mga putos sa gituohang shabu nga motimbang og 65 gramos nga dunay standard drug price nga P442,000.
Ang mga nakuha nga ebedensya giduso na sa PNP Forensic Unit 7 alang sa himuon nga chemical analysis. / AYB / JDG