TULO ka mga gidudahang drug pusher ang sunod-sunod nga nadakpan sa managlahing buy-bust sa kapulisan sa Dakbayan sa Toledo sa buntag ug gabii niadtong Huwebes, Nobiyembre 26, 2026.
Unang nasikop ang usa ka batan-ong suspek alas 10:12 sa buntag sa Barangay Poblacion, Toledo.
Giila ang dinakpan sa alyas nga si “Jeffrey,” 22, ulitawo, ug residente ra usab sa maong barangay. Nasignit siya sa mga operatiba sa Special Drug Enforcement Unit (SDEU) sa Toledo City Police Station.
Nasakmit gikan sa posisyon ni Jeffrey ang gituohang shabu nga motimbang og 0.59 gramos nga dunay standard drug price (SDP) nga P4,012.
Pagka-alas 8:50 sa gabii sa samang adlaw, laing operasyon ang gilusad sa kapulisan sa Barangay Luray II, Toledo, nga miresulta sa pagkasikop sa ikaduhang suspek nga giila lang sa alyas nga “Rabby,” 42, ulitawo, ug taga Sityo Planta, Barangay Poblacion.
Nakuha gikan kaniya ang 3.09 gramos nga gituohang shabu nga mobalor og P21,012.
Samtang pagka-alas 10:10 sa gabii, nadakpan usab sa Barangay Poblacion ang ikatulong suspek nga giila sa alyas nga “Florencio,” 28, ulitawo, ug taga Sityo Power Plant, Barangay Poblacion.
Narekober gikan sa iyang posisyon ang 1.96 gramos nga gituohang shabu nga nagkantidad og P13,328.
Ang tulo ka mga dinakpan kasamtangang gibalhog sa custodial facility sa Toledo City Police Station ug mag-atubang og kasong kalapasan sa Sections 5 ug 11, Article II sa Republic Act (RA) 9165 (Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002). / GPL