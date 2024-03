Tumalog Falls gisirad-an

Temporaryong gisirad-an sa kagamhanan sa lungsod sa Oslob ang Tumalog Falls ning semanaha tu­ngod sa paghubas sa tubig niini.

Kini maoy gikompirmar ni Oslob Ma­yor Ronald Guaren sa Marso 20, 2024.

Matod sa mayor nga niadto pang Enero niini nabantayan ang hinayhinay nga pagkahubas sa tubig hinungdan nga napugos siya sa pagpasirado, ilabi na nga daghan unta ang gusto’ng mobisita sa lugar.

Giingong atol sa pagbisita sa mayor, lisod na nga malanguyan ang falls tungod sa kaubos sa tubig ug wala na usa’y tubig nga mosubay gikan sa bukid paingon sa falls.

“Nawala man gud kay wala namay tu­big nga nahagbong gikan sa bukid paingon sa falls. Unya ma­ikog sad ta sa a­­tong mga turista isuroy ngadto un­ya way makita mao na nga temporary lang sa nga gisirado,” dugang ni Guaren sa interbyo.

Ang Tumalog Falls nabantog nga ‘rain curtain’ tungod sa daw pino nga kurtina niining paghagsa sa tubig, limpyo ug kinaham nga suruyan sa mga langyaw nga turista.

Sagad sa mobisita sa lungsod aron mosuroy ilabi na sa normal nga mga adlaw sagad modagsa ang 500 ngadto sa 1,000 ka mga turista ilabi na sa weekend.

Sa kasamtangan, duna nay laing source sa tubig nga gisusi ang kagamhanan nga posibling makaabag sa pagbalik sa tourist site.

“Naa may source nga lain pero actually ang tubig dili lang siya makaabot ngadto tungod sa sink holes tungod sa bagyo. Maong amo gisusi kon naa pay lain kay aron maabot didto,” matod ni Guaren.

Hinuon, malaumon si Guaren nga mahibalik ra ang tubig sa falls apan magdepende pa usab kon mopadayon og siaw ang huwaw.

“Pero tingalig maulian ni ang kaning huwaw, ang kaning kainit, makabalik na siguro ta,” dugang niya.

Subay sa uwahing taho sa kagamhanan, anaa sa P35.3 milyunes ang kita niini sa turismo sukad sa 2022 base sa Annual Audit Report of the Commission on Audit (COA).

Gawas sa Tumalog Falls, aduna pa hinuoy kasuroyan ang mga turista sama sa Sumilon Island ug whaleshark watching sa Barangay Tan-awan sa maong lungsod./ ANV