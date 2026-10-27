Tumalog Falls sa Oslob pasirhan

Temporaryong gipasirhan sa Kagamhanan sa Lungsod sa Oslob ang inila nga destinasyon sa mga turista nga Tumalog Falls sugod Oktubre 28, 2026, apan wala pa’y pahibawo kon kanus-a kini buksan pag-usab.
Sumala sa gipagawas nga Public Service Advisory sa Cebu Provincial Tourism Office (CPTO) ug sa Oslob Tourism Office, ang maong temporaryong pagsira gihimo tungod sa grabeng epekto sa El Niño phenomenon nga niigo sa maong dapit.
Tungod niini, giawhag sa mga opisyal ang mga lokal ug langyaw nga turista nga i-adjust o usbon una ang ilang mga travel plans aron dili mausik ang biyahe sa Sugbo.
Kini maoy hinungdan nga nangayo sab ang kagamhanan sa pagsabot ug kooperasyon sa publiko.
Sa nasayran, dili kini ang unang higayon nga naapektuhan ang Tumalog Falls sa hulaw.
Kahinumdoman nga niadtong 2024, ang maong natural nga atraksyon nakasinati na og grabeng paghubas sa tubig sugod sa Enero ug hingpit nga gipasirad-an niadtong Marso 17, 2024, human kini nga daw nahubsan.
Bisan pa man sa pagsugod sa ting-ulan niadtong Hunyo sa maong tuig, nagpabiling uga ang sikat nga “rain-like” waterfalls. /