Tumang kainit masinati niining adlaw sa BSKE

Giawhag ang mga botante, ilabina ang mga edaran ingon man niadtong adunay gipamati sa lawas, nga mosayo sa pagbotar karong adlawa, Oktubre 30.

Si Engr. Alfredo Quiblat nipahibawo sa SunStar Cebu niadtong Dominggo, Oktubre 29, 2023, nga ang heat index mahimong moabot sa 39 ngadto sa 40 degrees Celsius, nga gihulagway nga extreme.

Gitambagan sa state meteo­rologist ang publiko sa pagbotar og sayo, sugod sa alas 6 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag o sa hapon, samtang likayan ang adlaw tali sa alas 10 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon, kay mao kini ang pa­nahon nga mahitabo ang maximum heat index.

Gitumbok sa Commission on Elections nga ang oras sa botohan molugway gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 3 sa hapon. Kon maghulat pa ang mga botante sulod sa 30 metros nga radius sa presinto sa alas 3 sa hapon, sila marehistro, tugutan nga makabotar, ug makatulo ka higayon nga tawagan ang pagsulod.

Gitambagan ni Quiblat ang publiko nga dili magpabilin sa ilawom sa adlaw sulod sa kapin sa 20 minutos ug magdala kanunay og tubig ug mga gamit sa pagpanalipod, sama sa mga payong kon maglinya sa pagbotar. Gitambagan usab ang pagsul-ob og gaan nga sinina.

Gihisgotan hinuon ni Quib­lat ang posibilidad nga molabay ang mga pag-ulan tungod sa nag-uswag nga low-pressure area, ilabi na ang pagsugod sa holidays sa “kalag-kalag”.

“There’s a slight chance of passing rain [on election day] due to thunderstorms, but generally, the weather will be hot,” matod ni Quiblat.

Gitataw usab niya nga pabo­rable ang kahimtang sa panahon alang sa mga biyahedor sa dagat, ilabina kadtong mamauli aron mobotar, tu­ngod kay ang hangin gibanabana nga anaa sa 20 km/h ngadto sa 30 km/h.

KALAGKALAG

Si Quiblat niingon nga posib­leng mokusog ang uwan ​​pagkasunod adlaw tungod kay ilang gipaabot nga mosulod sa Philippine Area of ​​Res­ponsibility ang low pressure area.

“Expect light to moderate rains, but it may also deve­lop into heavy rain due to the low-pressure area,” gidugang niya.

Hinuon, nihisgot si Quiblat nga posibleng mousbaw ang panahon sa “kalag-kalag” o ang pagsaulog sa All Saints’ Day ug All Souls’ Day, karong Nobiyembre 1 ug 2, tungod kay wala nila damha nga mahimong bagyo ang kasamok sa panahon.