Tumulak mipahimangno sa krisis sa basura samtang nagkaduol ang barangay election

Dili na gyud madala og storya lang ang krisis sa basura sa Dakbayan sa Sugbo.
Kini ang bug-at nga pamahayag ni Konsehal Dave Tumulak samtang iyang gikaalarma ang nagkagrabe nga problema sa basura sa siyudad dungan sa nagkaduol nga 2026 Barangay ug SK Elections.
Matod ni Tumulak, ang pagpatuman sa waste segregation sa level sa barangay nahimo nang politically sensitive.
Nabalaka siya nga daghang mga kapitan ang magduhaduha sa estriktong pagpatuman sa segregation tungod kay mahimong dumtan sa mga botante sa Nobiyembre 2, 2026.
“Nagkinahanglan kini og lig-on nga political will. Kon moingon si mayor nga strictly implement ang waste segregation sa kada barangay, kinsa man ang iyang foot soldier ani?” pangutana sa konsehal.
Gipasidan-an ni Tumulak ang publiko nga ang kasamtangang sistema sa paglabay og basura sa layong dapit sama sa Aloguinsan dili malungtaron.
Dako ang gasto sa krudo ug tipping fees, gawas pa sa oras nga malangan sa trapik.
Ang baho sa mga truck nga nagbiyahe og layo nahimo nang reklamo sa mga silingang lungsod.
Kutob na lang sa Marso ang kontrata sa dakbayan sa Asian Energy landfill sa Consolacion.
Kon walay klarong plano human niini, mabalik ang pagtipun-og sa basura sa kadalanan.
Wala sab makalingkawas ang Department of Environment and Natural Resources (DENR) sa pagsaway ni Tumulak.
Matod niya, kinahanglan mas aktibo ang ahensiya ug mohatag og konkretong rekomendasyon imbes nga maghulat lang, ilabi na human sa pagsira sa Binaliw landfill.
Bisan pa og makatabang ang paggaling sa basura, gipahimangnuan ni Tumulak ang siyudad nga kini partial nga solusyon lamang.
Kon dili molihok ang mga barangay tungod sa kahadlok sa eleksyon, ang Sugbo posibleng moatubang sa usa ka health disaster. / CAV