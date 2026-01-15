Tumulak misaway sa Piwsi, way klaro’ng komunikasyon

Wala kahimut-i sa chairman sa City Disaster Council ang gipakitang lihok sa Prime Integrated Waste Solutions Inc. (Piwsi) taliwala sa nagpadayong trahedya sa Binaliw Landfill.
Gisaway ni Konsehal Dave Tumulak ang kompanya tungod sa giingong pagpabaya niini sa paghatag og impormasyon ngadto sa mga pamilya sa mga trabahante nga natabunan sa basura.
Pito ka adlaw human sa landslide niadtong Enero 8, 2026, gihagit ni Tumulak ang Piwsi nga mobarog sa ilang responsibilidad ug dili isalig sa gobiyerno ang tanang trabaho. Gibutyag ni Tumulak nga wa’y official spokesperson ang kompanya, hinungdan nga naglibog ang mga kabanay kon buhi pa ba o patay na ang ilang mga minahal sa kinabuhi.
Namatikdan ni Tumulak nga ang gobiyerno na hinuon ang nag-atiman sa pagpangita og solusyon sa disaster imbes nga ang kompanya ang nangulo niini.
Matod niya, kinahanglan nga ang Piwsi ang mag-unang moatiman sa ilang mga empleyado ug pasilidad.
Bisan kon naggamit na og mga ekipo gikan sa siyudad sama sa mga boom cranes ug excavators, gihagit ni Tumulak ang kompanya nga pakusgan pa ang operasyon aron makuha ang 11 pa ka tawo nga nagpabiling missing.
Sa pagkakaron, niabot na sa 25 ang kumpirmadong patay ug 18 ang anaa sa ospital, samtang ang Piwsi nagpabiling niinsister nga wala silay nakitang timailhan sa pagkahuyang sa maong landfill sa wala pa ang trahedya. / CAV