Tun-an sa Mandaue ang pagtugot sa e-vehicles

Ang mga pasahero sa Dakbayan sa Mandaue makalaum og mas sayon ug accessible nga transportasyon sugod sa sunod semana, samtang ang city government molusad og dugang mga rota sa libreng sakay.
Gitun -an usab sang paggamit sa electric vehicles aron mahupayan ang epekto sa pagsaka sa presyo sa krudo.
Gawas sa pagpalapad sa mga rota, nagtan-aw usab ang siyudad sa mas malungtaron nga solusyon sa transportasyon pinaagi sa pakigtambayayong sa GGTI, nga misaad nga mo-deploy una og duha ka electric units sugod Abril 6.
“Magpadala sila og duha sa pagkakaron, pero gusto unta namo og unom ka electric vehicles,”matod ni Ouano, ug dugang pa nga gilauman ang upat ka dugang nga units nga moabot gikan sa Manila.
Nakaseguro ang siyudad og duha ka semana nga dry run alang sa electric vehicles nga walay bayad, ug nanghinaot ang mayor nga mapalawig kini ngadto sa usa ka bulan.
Kini nga lakang gitumong samtang ang mga lokal nga panggamhanan nag-atubang sa epekto sa pagsaka sa presyo sa krudo.
Matod ni Ouano nga bisan pa og naggahin na ang siyudad og P40 milyones karong tuiga, bisan sa wala pa mosaka ang presyo sa krudo, napugos gihapon ang mga opisyal sa pag-usab sa ilang pamaagi.
Ang abang sa electric vehicles gibanabana og P8,000 matag adlaw alang sa short-term use, nga mahimong moubos ngadto sa P7,000 alang sa mas taas nga kontrata.
Apil na sa maong kantidad ang drayber, samtang ang siyudad maoy mohatag og konduktor. / ABC