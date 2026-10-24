Tunghaan gihataga’g kagawasan sa pagdesisyon kon adunay haze

Gihatagan og kahigayunan ang mga administrador sa pribado nga mga eskwelahan sa pagdesisyon kon ipadayon ba o suspendihon ang klase panahon sa haze, depende sa lebel sa polusyon sa hangin.
Matod ni Kenneth Siasar, chief of staff ni Cebu City Mayor Nestor Archival, ubos sa gisugyot nga lagda, ang mga eskwelahan maoy magdesisyon kon ipadayon ang klase kon moabot sa 151 hangtod 200 ang Air Quality Index (AQI), nga gi-classify isip “very unhealthy” o dili na maayong kalidad sa hangin.
Kon ipadayon ang klase, gikinahanglan nga magpatuman ang mga eskwelahan og mga lakang sa pagpanalipod sa mga estudyante, lakip ang pagsul-ob og face mask.
Apan kon molapas na sa 200 ang AQI, automatic nga suspensuhon ang klase, suma sa gisugyot nga lagda nga gihisgutan sa inter-agency meeting niadtong Oktubre 15.
Gipasabot ni Siasar nga bisan pa og hatagan og kagawasan ang mga eskwelahan sa pagdesisyon, aduna gihapoy katungod ang mayor nga manginlabot ug magmando og preventive measures kon nameligro na ang panglawas sa publiko.
Gihisgutan sab sa tigom ang kabalaka sa pipila ka eskwelahan nga ang balik-balik nga suspension sa klase nakaapekto sa pagkat-on sa mga estudyante ug sa ilang academic calendar.
Lakip sa mga eskwelahan nga nagpahayag sa ilang kabalaka ang University of San Carlos, ilabi na sa epekto sa modular learning nga ipuli sa aktuwal nga pagtudlo sa classroom.
Bisan pa niini, gitataw nga kinahanglan gihapong unahon ang panglawas sa mga estudyante kon peligroso na ang kalidad sa hangin.
Gitan-aw sab sa kagamhanan sa siyudad ang posibilidad sa paghatag og face mask ngadto sa mga 150,000 ka estudyante sa mga publikong eskwelahan.
Nitambong sa tigom ang mga representante sa Department of Health Region 7, Environmental Management Bureau 7, City Health Department, Commission on Higher Education Region 7 ug mga publikong ug pribadong eskwelahan.
Apan sa pagkakaron, wala pa’y final nga giaprubahan ang komprehensibong lagda kon unsang mga lakang ang ipatuman sa matag lebel sa polusyon sa hangin.
Gilauman nga magpadayon ang koordinasyon sa kagamhanan sa siyudad ug sa mga ahensiya sa panglawas ug kalikopan aron mas klaro ang mga giya sa pag-atubang sa umaabot nga mga insidente sa haze. / CAV