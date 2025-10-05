Tunghaan sa Danao City balik na sa klase, Okt. 6

Gipahibawo sa kagamhanan sa Siyudad sa Danao nga mobalik na ang klase sa tanang levels sa Lunes, Octobre 6, 2025 human masuta sa gihimong inspection sa Department of Education ug sa City Engineering Office nga wala ray major damage ang tanang building sa eskwelahan.
Ang kaluwasan sa mga tinun-an ang nag-unang prayoridad sa siyudad ug ilang gipaniguro sa mga magtutudlo og mga ginikanan nga luwas ra ang pagbalik sa klase karong adlawa. Una na nga gisuspenso ni Mayor Nito Durano ang klase sa tanang levels human niigo ang 6.9 magnitude nga linog sa Sugbo.
Personal nga gisusi sa mayor sa tanang building sa eskwelahan uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug sa Office of the Building Official aron pagsuta kung duna bay dako nga kadaot ang maong linog.
Human sa gihimong assessment sa City Engineering Office nasuta nga luwas ra nga mobalik ang mga tinun-an ug mga magtutudlo sa ilang klase. / AYB