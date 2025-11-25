Tunghaan sa Sugbo balik na sa face-to-face classes

Gimando ni Gobernador Pamela Baricuatro ang pagbalik na sa klase sa mga tinun-an sa tanang levels sa Lalawigan sa Sugbo subay sa pagbiya na sa bagyo sa Nobiyembre 25, 2025.
Subay sa Executive No. 76 nga giluwatan ni Baricuatro, balik na ang klase sa mga tunghaan sa Miyerkules, Nobiyembre 26.
Matod ni Baricuatro nga kini aron di mabalda ang pagtuon sa mga estudyante ingon man ang academic calendar.
Hinuon gihatag sab niya ang katungod sa pagdesisyon sa mga mayor sa kalungsoran depende sa kasamtangang sitwasyon niini.
Samtang niluwat og pahibalo si Mandaue City Mayor Jonkie Ouano nga sa tanang levels sa public ug pribadong tunghaan sa Mandaue ang balik na sa naandan nga face-to-face classes. / ANV / ABC