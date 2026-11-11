Tungod kay nakonsensya, trabahante sa car shop nga nangawat mitahan

Nitahan sa iyang kaugalingon ang usa ka 36-anyos nga maintenance worker human matod pa nakonsensya sa iyang pagpangawat sa mga baligya ug ekipo sa car shop sa iyang amo nga mokantidad og P165,000 sa F. Cabahug Street, Barangay Kasambagan, Dakbayan sa Sugbo niadtong Nobiyembre 9, 2026.
Giila ang suspek nga si alyas Amir, ulitawo, lumolupyo sa Barangay Mabolo. Base sa imbestigasyon sa Mabolo Police Station, boluntaryong nitahan sa ilang buhatan ang suspek ug niangkon sa nahimong salaod.
Narekober gikan kaniya ang mga kinawat nga 20 metros nga electrical wire nga nagkantidad og P3,600 ug assorted turbocharger repair kits nga gibanabanang mokantidad og P162,000.
Giangkon sa suspek nga nabuhat niya ang pagpangawat human nagumon sa ilegal nga drugas apan wa nay ikapalit.
Dugang niya, gibaligya lang niya ang tanang butang sa kantidad nga P1,000.
Matod niini, nakonsensya siya pag-ayo dihang nihangyo ang iyang inahan nga mosurender na lang siya sa mga awtoridad.
Bisan pa sa pagpangayo og pasaylo sa suspek, desidido ang tag-iya sa car shop nga mopasaka og kaso batok kaniya. / JDG