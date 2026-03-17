Tungod sa 83 pts., Adebayo na-POW

Dili ikasurpresa nga usa si Miami Heat big man Bam Adebayo sa napiling bag-ong Players of the Week sa National Basketball Association (NBA) alang sa ika-21 nga semana (Marso 10-16, 2026) sa liga.
Sa gitumbok nga semana, napangulohan ni Adebayo ang Heat nga makabaton og 2-1 nga rekord pinaagi sa iyang average nga 41.3 puntos.
Si Adebayo kinsa nagrepresentar sa East, nikawat og dakong atensiyon niadtong Marso 11 human siya nakaposte og 83 puntos, ikaduha sa labing dakong puntos nga nakuha sa usa ka magduduwa sa kasaysayan.
Si LA Lakers superstar Luka Doncic maoy napasidunggan gikan sa West. / Gikan sa wires