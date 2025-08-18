Tungod sa hiniktang manok, bana gipadakop sa asawa

Gitiunan og sundang sa iyang bana ang usa ka barangay health worker (BHW) tungod kay ang iyang gustong ihawon nga manok dili gustong ipaihaw sa iyang bana alas 5:45 sa hapon sa Sabado, Agusto 16, 2025, sa Purok Saksak, Barangay Lutac, Dakbayan sa Naga.
Si Aurora Geonzon Repeso, 52-anyos, BHW nangayo og pakitabang sa kapulisan hinungdan nga napusasan iyang bana nga si Dionisio Espinosa Repeso, 59-anyos, mag-uuma, ug gitanggong sa Naga City Police Station human gipasakahan og kaso nga physical abuse sa Lunes sa hapon, Agusto 18, 2025.
Si Staff Sgt. Catherine Rose Villegas, imbestigador sa Women’s and Children Protection Desk (WCPD) sa Naga City Police Station, nibutyag sa Superbalita Cebu nga ang “hiniktang manok” maoy hinungdan sa away sa magtiayon.
Ang asawa nangayo og manok kay ilang ihawon sa birthday sa ilang usa ka tuig nga apo nga babaye ug nisugot ang suspek.
Apan ang gusto sa asawa nga ihawon ang hiniktan nga buyogon.
Nasuko ang bana kay kadtong naa sa kurungan maoy iyang ipaihaw.
Tungod sa ilang mainitong lalis, mikuha og sundang ang bana ug gitiunan ang asawa dungan sa pagtukmod nga niresulta sa pagkaangol sa biktima.
“Dili man siya mosugot kadtong hiniktan maoy ihawon! Iyaha daw tong gilain manoka kay ibaligya niya,” sumala ni Villegas.
Ang bana wala gyud mangayog pasaylo sa iyang asawa apan nipatulo sa iyang luha dihang gisang-at ang kaso sa Lunes sa hapon sa piskaliya sa Naga City.
Samtang, usa ka habal-habal driver ang gipadakop sa kapuyo kay nangulata tungod sa utang sa lending ala 1 sa hapon sa Biyernes, Agusto 15, 2025, sa Purok Gaway Gaway, Barangay Uling, Dakbayan sa Naga.
Si Nhor Jimmy Gantalao Combate, 27-anyos, nangayo og pakitabang sa kapulisan aron dakpon ang iyang kapuyo nga si Joeberth Martinez Canonigo, 28-anyos.
Si Police Corporal Amalia Sarucam, sa WCPD Naga City Police Station, nibutyag sa Superbalita Cebu nga ang suspek gikasab-an sa iyang
kapuyo kay nangutang sa lending nga wala mananghid kaniya.
“Naa may niadto sa ilahang panimalay taga lending daw naningil. Natingala ang biktima kay wala siya pahibaw-a unya wala sab siya mahatagi sa kuwarta,” asoy ni Sarucam.
Sa kalagot sa biktima gibira niya ang buhok sa suspek.
Ang suspek nasuko ug gihimo siyang punching bag.
Hinuon, niduso og affidavit of none pursuant of case ang biktima sa Lunes sa buntag. / GPL