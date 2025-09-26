Tungod sa P40, anak nga babaye gikulata sa amahan

Tungod lang sa P40 nga gikuha, gikulata sa amahan ang iyang 11 anyos nga anak babaye mga alas 10 sa buntag sa Huwebes, Septiyembre 25, 2025, sa may Sitio Wangyu, Barangay Mambaling, siyudad sa Sugbo.
Kini subay sa pamahayag sa suspek nga si alyas Jojo, 36 anyos, usa ka e-bike driver.
Ang lola sa biktima maoy nangayo og tabang sa Mambaling Police Station ug nagpahibawo sa pagpangulata sa maong suspetsado ngadto sa iyang apo.
Misaysay ang lola nga kalit lang misulod si Jojo sa ilang kwarto ug gipugos pagpukaw ang biktima pinaagi sa pagbira sa buhok, pagsagpa sa nawong gamit ang tsinelas ug pagtukmod paingon sa bongbong.
Midugang kini nga maka-daghang higayon na gibuhat sa suspek ang pagpangulata sa iyang anak hinungdan nga gipadakop na kini sa mga barangay tanod ug giturn-over sa police station.
Apan sa pakighinabi mismo ni Jojo, nangatarungan kini nga gidisiplina lang niya iyang anak tungod matud pa nanguha kini og kawarta makadaghang higayon na.
Giingong niadtong higayona, gikuhaan ang iyang P80 nga kwarta ug P40 nga ipalit unta nila og kunsumo.
Matud pa nga na ungo sa computer ang iyahang anak hinungdan nga mahimo na niini ang pagpangawat.
Mibutyag ang suspek nga gamahay siya sa iyang gibuhat apan iyang giangkon nga nahinaykan gyud niya iyang anak sanglit nagpatigbabaw iyang kalagot.
Kasong physical injury ang atubangon sa maong suspek. / JDG