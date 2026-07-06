Tungod sa stress ug bisyo, lalaki misunog sa ilang balay

Kasamtangan nga gitanggong sa Inayawan Police Station ang usa ka 21-anyos nga lalaki human niya gisuwayan og sunog ang ilang panimalay sa Sityo Upper Tabucanal, Barangay Poblacion Pardo, Dakbayan sa Sugbo, niadtong Sabado sa hapon, Hulyo 4, 2026.
Giila ang suspek nga si Jovic Omboy Bariquit Jr. kinsa mag-atubang og kasong arson.
Sumala sa imbestigasyon sa mga bombero ug kapulisan, giingong kalit lang nga niatake si Bariquit sa iyang 15-anyos nga manghod nga lalaki. Human sa komosyon, nisaka ang suspek sa ikaduhang andana sa ilang balay ug nanirado sa lawak.
Paglabay sa 15 minutos, gamit ang usa ka disposable lighter, giduslitan ni Bariquit ang mga papel ug gipatong ibabaw sa usa ka portable butane stove.
Giduslitan sab niini ang kalendaryo nga nagbitay sa bungbong, hinungdan sa pagsilaob sa kalayo.
Dali nga nagtinabangay ang mga kabanay ug silingan sa suspek pinaagi sa manumano nga pagsabwag og tubig hinungdan nga napawong ra ang kalayo sa wala pa moabot ang mga bombero ug kapulisan. Bungbong lang sa panimalay ang danyos sa sunog nga gibana-banang nibalor og P1,500.
Ang suspek daling nadakpan sa mga barangay tanod ug gitugyan na ngadto sa kapulisan.
Sa pakighinabi sa SunStar Superbalita Cebu, niangkon si Bariquit sa iyang nahimong sayop ug nipasangil sa kakuwang sa maayong panghunahuna tungod sa kaguol.
“Daghang problema gud, na-stress nako og maayo, daghang estorya! Gawas anang bisyo, daghang isyu nga naglagot ko, akong gisunog amo panimalay,” asoy pa ni Bariquit.
Nangayo sab siya og pasaylo sa iyang amahan, manghod, ug sa mga silingan nga iyang nahatagan og kahasol ug kabalaka, ug matod niya nga andam niyang atubangon ang kasong ipasaka batok kaniya. / GPL