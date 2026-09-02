Tungod sa sunog sa lasang sa Indonesia mga duwa sa CESAFI nauswag

Giuswag sa wala pa matino nga petsa ang nakatakda nga mga duwa karong Huwebes, Septiyembre 3, 2026, sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball event.
Magsangka unta karon ang Cebu Institute of Technology University (CIT-U) Junior Wildcats batok Don Bosco Technology Center (DBTC) Greywolves sa high school division ug University of San Carlos (USC) Warriors batok University of the Philippines Cebu (UPC) Fighting Maroons sa college division.
Ang pagkauswag niini gumikan sa memorandum nga giisyu ni Cebu City Mayor Nestor Archival nga isuspenso ang tanang face-to-face nga mga klase sa Septiyembre 2 ug 3 gumikan sa giingong dili luwas nga hangin sa Sugbo, nga gihulagway sa Department of Environment and Natural Resources–Environmental Management Bureau (DENR-EMB) 7 nga “very unhealthy."
Nagsilbi kining resulta sa dakong sunog sa kalasangan sa Indonesia, kansang mga agiw ug aso gipadpad sa hangin paingon sa Sugbo.
Sa laing bahin, gilupig sa Benedicto College Cheetahs sa kinawrasay ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 62-56, sa college division sa main game niadtong Martes sa gabii, Septiyembre 1.
Ang Cheetahs gipangulohan nila ni Den Rick Orgong ug Serge Gabines pinaagi sa ilang 10 puntos matag usa samtang ang Panthers gipangulohan ni Peter John Peteros pinaagi sa iyang game-high 15 puntos.
Sa high school division, gipanglubong og taga liog sa University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue (UCLM) Junior Webmasters ang Paref Springdale School (PSS) Titans, 96-54.
Ang Junior Webmasters ningdominar sa ilawom gikan sa sinugdanan hangtod katapusan aron irehistro kining 42 puntos nga kadaugan. / ESL