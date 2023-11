Turismo gibuhi pagbalik sa Christmas Travel & Tour

“I understand they are still on a recovery phase, as a private school owner we are happy to showcase our student’s talent here (SM City Cebu) so, we decided to include our stakeholder on board since were in a mall,” matod pa ni Lim sa Superbalita Cebu.

Iya sab nga gipasabot nga haom ang maong kalihukan ilabi na karong Pasko, nga nag-agni sa matag pamilya nga mopahimulos sa promos ug discount sa stakeholder nga mga hotels, resort ingon man sa ilang airline partner nga EVA Airways.

Ang maong Christmas Travel & Tour anaa nagpahimutang sa foodcourt sa SM City Cebu.