Turismo grabe’ng naapektuhan sa linog

Moabot sa 4,000 ka mga trabahante sa turismo ang natala nga apektado subay sa pag-igo sa magnitude 6.9 nga linog sa Northern Cebu.
Matod ni Gelena Asis-Dimpas, Officer-in-Charge sa Department of Tourism (DOT) 7 nga adunay 4, 063 ka mga apektadong trabahante ang na-endorso na sa Department of Social Welfare and Development (DSWD) aron mahatagan og pinansyal nga ayuda.
Gidugang ni Dimpas nga ang maong mga trabahante nagagikan sa mga lugar nga daghan ang mga nangaguba nga accommodation ug resort facility.
Base sa talaan sa DOT 7, moabot sa 1,693 ka mga trabahante ang apektado sa Lungsod sa
Santa Fe, 562 gikan sa San Remigio, 450 sa Dakbayan sa Bogo, 421 sa Medellin, 414 sa Daanbantayan, 255 sa Tabuelan, 63 sa Sogod, 45 sa Madridejos, 26 sa Borbon, ug 11 sa Tabogon.
“Most of them come from host communities kon asa ang activities sa atong mga turista, sa mga site mismo and most of them come from accommodation establishments labi na tong nagrabehan gyud,” matod ni Dimpas sa Oktubre 28, 2025.
Giangkon sa DOT Central Visayas nga adunay nakitang pagkunhod sa mga bisita sa lugar nga apektado sa linog.
“So kato nga mga expected visitors mao tong atong mga nawala at this time sa Northern Cebu,” dugang niya.
Sa kasamtangan, padayon ang pagsusi sa sakop sa DOT 7 sa mga naangkong kadaot sa turismo sa probinsiya ilabi na sa mga apektadong lugar sa linog. / ANV