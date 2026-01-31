Turismo nakatampo’g $91.8B sa ekonomiya

Ang sektor sa travel ug tourism nakatampo og US$ 91.8 ka bilyones sa ekonomiya sa Pilipinas, sumala sa 2025 Economic Impact Report (EIR) sa World Travel and Tourism Council (WTTC).
Gibutyag sa Department of Tourism (DOT) niadtong Biyernes nga kini nga report nagpakita sa kamahinungdanon sa turismo sa pagdasig sa pag-uswag ug kalig-on sa ekonomiya sa nasod.
Ang maong report pormal nga gipresentar sa Asian Development Bank (ADB) sa usa ka tigom sa mga ministro sa turismo sa Southeast Asia nga gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo.
Ang turismo, sumala sa report, naglangkob sa 19.9 porsyento sa ekonomiya sa Pilipinas. Tungod niini, ang nasod nalakip sa mga dapit sa Southeast Asia diin labing mahinungdanon ang turismo, nga mibiya pa gani sa dagkong ekonomiya sama sa Indonesia (USD 71.7 billion), Thailand (USD 67.3 billion), ug Singapore (USD 54.6 billion).
Ang Pilipinas usa usab sa mga nag-unang nasod sa rehiyon nga naghatag og trabaho pinaagi sa turismo, diin niabot sa 11.2 ka milyon ka mga trabahante sa tibuok nasod ang nasuportahan niini.
Kini katumbas sa 23 porsyento sa kinatibuk-ang trabaho sa nasod, ug ang Cambodia lamang ang nakalabaw niini.
Sa iyang presentasyon, ang Economist sa ADB nga si Sanchita Basu Das nagkanayon nga ang turismo nagpadayon sa pagdula og dakong papel sa paglambo sa ekonomiya. Gidasig usab niya ang Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) nga magtutok sa pagpataas sa kita matag turista ubos sa bag-ong plano niini gikan sa 2026 hangtod 2030.
Ang kasagarang kita sa Southeast Asia matag turista niabot sa USD 1,085 niadtong 2024, apan ubos pa kini kon itandi sa North America (USD 2,165), Central America (USD 1,441), ug Northern Europe (USD 1,510).
Sa Pilipinas, ang kita matag turista anaa sa USD 1,631 niadtong Septiyembre 2025, mas taas kaysa USD 1,184 niadtong 2019.
Gisugyot sa ADB ang pagpaningkamot nga mapataas ang bahin sa mga turista nga gikan ra usab sa sulod sa rehiyon (intra-regional) gikan sa 38 porsyento ngadto sa 45 porsyento pag-abot sa tuig 2030.
Ang ASEAN nakatala og gibana-bana nga 144 ka milyon nga mga turista sa miaging tuig, nga nilapas na sa 143.6 ka milyon nga natala sa wala pa ang pandemya niadtong 2019.
Sa panapos sa 2026 ASEAN Tourism Forum niadtong Biyernes sa gabii, si Tourism Secretary Christina Frasco nagkanayon nga ang Pilipinas andam mopahimus sa tinguha sa ASEAN nga palapdan ang koneksyon sa rehiyon.
Tumong niini ang pagtukod og turismo sa ASEAN nga makiangayon ug lig-on batok sa bisan unsang krisis.
Matod pa niya, nanghinaot usab ang Pilipinas nga mapadaghan ang mga rota sa ayroplano, ilabi na sa mga silingang nasod sa Southeast Asia. / PNA