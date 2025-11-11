Turismo sa Lapu balik na sa normal

Human sa mga hulga sa panahon nga dala sa Bagyong Tino ug Uwan, gipaneguro sa Kagamhanan sa Siyudad sa Lapu-Lapu nga ang tanang mga commodity ug importanteng serbisyo alang sa tourism ug business sector, nagpadayon.
Sa usa ka advisory nga gipagawas niadtong Martes, Nobiyembre 11, 2025, gikan sa buhatan sa mayor, gipahibalo sa kagamhanan sa siyudad ang deactivation sa ilang Emergency Operations Center subay sa rekomendasyon sa City Disaster Risk Reduction and Management Council (CDRRMC).
Nipasalig sa kaluwasan sa publiko ug turismo si Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan atol sa pakighinabi sa media.
Kini agi og tubag sa mga stakeholder nga nangita og kasegurohan nga ang mga bisita ug umaabot nga mga kalihukan sa Siyudad sa Lapu-Lapu mahimong luwas ug magpadayon nga walay samok.
Gikompirmar ni Chan nga walay mga convention nga gikanselar nga nitumbok sa proactive early preparations sa siyudad nga niresulta sa zero casualties base sa naunang mga report.
Niadtong Nobiyembre 10 sa alas 5 sa hapon, ang siyudad gibutang ubos sa white alert status, gi-downgrade gikan sa blue alert status nga nagpasabot sa pagbalik sa normal nga operasyon.
Apan ang mga awtoridad magpadayon sa pag-monitor ug pagpangandam aron maseguro ang dinalian nga pagtubag sa bisan unsang posibleng risgo.
Ang siyudad niingon nga bisan pa sa mga hagit nga dala sa sunod-sunod nga mga bagyo, ang importanteng utilities sama sa kuryente, tubig, ug telecommunications nagpadayon gihapon.
Ang importanteng infrastructures lakip ang Mactan Cebu International Airport, mga seaport, mga tulay, ug dagkong mga dalan, naglihok sab sa tibuok panahon sa mga bagyo. / DPC