Turista giawhag magmatngon sa mga online booking scam

Gihigpitan sa Cebu Association of Local Tourism Officers (Calto) ang ilang kampanya batok sa nagkadaiya nga online booking scams sa Sugbo, dungan sa pagpangandam alang sa nagsingabot nga ting-init.
Si Calto President Earl Endab, kinsa nagsilbi usab nga Municipal Tourism Officer sa Badian, nibutyag sa SunStar Cebu sa usa ka online interview niadtong Dominggo, Marso 1, 2026, nga nakig-alayon na sila pag-ayo sa Cebu Provincial Tourism Office aron matubag kini nga isyu.
Lakip sa mga lakang nga gihimo, sumala ni Endab, mao ang pag-update ug pagmantala sa listahan sa mga lehitimong establisemento sa turismo diha sa mga opisyal nga social media pages sa mga LGU.
“Ang matag tourism office ni-update sa listahan sa mga lehitimong establisemento ug gipatik kini sa ilang tagsa-tagsa ka social media platforms aron magsilbing giya sa publiko,” dugang niya.
Nakig-alayon sab ang Calto sa PNP Regional Anti-Cybercrime Unit (Racu) aron maklaro ang mga protocol sa pag-report niini.
Gituki kini atol sa mga tigom nga giorganisar sa Provincial Tourism Office.
Aron mapalig-on ang kahibalo sa publiko, nakigtambayayong usab ang Calto sa media partners aron pahibaw-on ang mga netizen bahin sa mga nagpadayong scam online isip kabahin sa ilang public awareness campaign.
Matod ni Endab, si Provincial Board Tourism Committee Chair Red Duterte uyon sab nga tun-an ang posibleng mga polisiya sa level sa probinsiya.
Giawhag sab ang mga tourism office nga makig-partner sa mga accredited booking platforms. / CDF