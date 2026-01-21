Turista sa Alegria nabitik sa kable, samdan

Naangol ang usa ka 33-anyos nga turistang French human ang iyang gisakyang motorsiklo nasangit sa nagbitay nga kable sa komunikasyon sa kalsada sa Balhaan–Madridejos, Lungsod sa Alegria.
Si Jerome Reazon, Officer I sa Alegria Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO), nibutyag sa usa ka pakighinabi pinaagi sa telepono sa SunStar Cebu nga ang insidente nahitabo alas 1:00 sa hapon, Miyerkules, Enero 21, 2026.
Sa pasiunang imbestigasyon sa MDRRMO, nasayran nga nagbiyahe ang maong rider sa dalan sa dihang usa ka mubo nga nagbitay nga kable sa telekomunikasyon nga dili daling makit-an, ang nasangit ug niputos sa iyang liog.
Tungod sa kalit nga pagkasangit, nawad-an siya og balanse ug nabira paatras hinungdan nga nabuwag siya gikan sa iyang motorsiklo.
Ang biktima nakaangkon og mga pangos sa iyang liog ug sa iyang wala nga tuhod.
Matod ni Reazon, ang maong turista gidala dayon sa Badian District Hospital alang sa dugang nga pagsusi sa iyang medikal nga kahimtang. / DPC