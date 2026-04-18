Turista sa Lapu na- ‘scam’

Usa ka turista nga nibisita sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang giingong na-scam og dul-an P15,000 atol sa iyang biyahe sa Barangay Mactan, diin iyang gidetalye ang sobra-sobra ug wala gipahibawo nga mga bayranan alang sa island hopping, transportasyon, ug uban pang serbisyo.
Gisugdan na sa mga opisyal sa siyudad ang imbestigasyon sa maong insidente ug giila na ang tulo ka mga indibidwal nga nagsilbing mga “canvassers” o mga middlemen nga giingong nipahamtang og grabeng patong o markup sa mga tour services.
Sa usa ka Instagram video nga gi-post niadtong Abril 12, 2026, gibutyag sa turista nga sa sinugdanan gisingil siya og P5,500 alang sa island hopping.
Apan duna pa’y nidugang nga mga wa sa gikasabutan nga bayranan sama sa P900 matag isla nga bisitahan alang sa duha ka tawo, ug P1,200 alang sa duha ka higayon nga pagsakay og jeep nga nilungtad lang og 10 minutos.
Gipugos usab siya sa pagpabayad og P1,500 alang sa suwaki ug talaba , bisan wala siya’y plano nga mopalit niini.
Matod sa turista, ikaunom na kadto niya nga pagbisita sa Pilipinas apan mao kadto ang unang higayon nga na-scam siya.
Gipahayag niya ang iyang kasagmuyo tungod sa doble nga singil ug sayop nga impormasyon nga gihatag kaniya sa tibuok biyahe.
“This kind of scammer, makes the tourism industry (go) down! Because of some people like them, (tourists) will not come anymore and prefer to choose other places,” asoy sa maong turista.
Sa usa ka Facebook post niadtong Huwebes, Abril 16, nagpadayag og kabalaka si Lone District Rep. Junard “Ahong” Chan kalabot sa integridad sa lokal nga turismo ug nipasidaan sa posibleng kadaot nga mahatag niini sa dungog sa siyudad.
Gitataw niya nga ang Kagamhanan sa Dakbayan ug ang mga private tourism stakeholders naningkamot sa pagdani og daghang bisita, ug ang mga insidente nga sama niini makaguba sa maong paningkamot.
“Grabe kapataas sa singil sa transportasyon, sa island hopping, ug sa pagkaon. Di mahimo ni ilang gibuhat,” matod ni Chan.
Gikompirmar ni City Tourism Office head Garry Lao sa usa ka phone interview nga nailhan na ang tulo ka mga tawo nga giingong nalambigit sa insidente. Matod niya, nakig-alayon dayon siya sa Tourist Police Office human madawat ang reklamo nga nahitabo duol sa usa ka supermarket sa Mactan.
Gipasabot ni Lao nga samtang ang mga accredited tour guides hugot nga gi-monitor sa Lapu-Lapu, duna’y mga transaksyon nga moagi sa mga canvassers o middlemen nga maoy mo-fix sa presyo ug mopatong og dako, butang nga moresulta sa overcharging.
Gitambagan niya ang mga turista nga direktang makig-alayon sa mga accredited guides, mga opisyal sa barangay, o sa Tourist Police Office aron malikayan ang ingon niini nga problema.
“Nasabtan namo nga anaa kita sa tunga-tunga sa krisis, apan dili nato angay pahimuslan sa paagi nga makadaot sa atong industriya. Hinay-hinay na tang nibangon, ug makapasubo nga nahitabo kini,” asoy ni Lao.
Dugang ni Lao, gihingusgan na karon ang pagpahamtang og mas estriktong regulasyon sa level sa barangay.