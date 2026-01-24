TV reporter nakabangga misibat, sikop

Gibalhug sa bilangguan ang usa ka TV reporter human nadakpan sa kapulisan tungod sa kasong ‘hit-and-run’ ug pagdumili sa paghunong sa dihang gigukod sa mga tinugyanan sa balaod sa Dakbayan sa Sugbo niadtong Biyernes sa gabii, Enero 23.
Giila ang suspek nga si alyas Mike, hingkod, ulitawo. molupyo sa Barangay Tisa.
Base sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office (CCPO), nahitabo ang insidente alas 10:50 sa gabii sa Escario St., atubangan mismo sa Kapitolyo.
Suma sa report, ang biktima si alyas Rey , 72 , nihunong sa iyang Mitsubishi Xpander (GAS 3602) tungod sa red light sa traffic signal.
Kalit lang kining gibanggaan sa nagsunod nga sakyanan sa suspek nga mao ang service vehicle sa ilang estasyonan sa TV.
Imbes nga makig-estorya, giingong wala mokooperar ang suspek sa dihang nanaog ang usa ka pasahero sa biktima aron mokuha og impormasyon.
Ni- U-turn ang suspek paingon sa direksyon sa Fuente Osmeña aron moikyas.
Namatikdan sa mga duty beat patrol officers ang pagsibat sa suspek hinungdan nga gihimo ang usa ka pursuit operation.
Naapsan ug nadakpan ang suspek didto na sa Katipunan St., Barangay Tisa.
Sa imbestigasyon ni PSSg Gerald E. Despi, nasuta nga nagpasagad sa pagmaneho ang suspek ug wala mosunod sa balaod sa trapiko.
Gawas niini, wala usab siyay napakita nga lisensya ug rehistro sa iyang sakyanan sa dihang gisita sa kapulisan.
Gitakda siyang pasakaan og mga kasong Reckless Imprudence Resulting in Damage to Property ug Disobedience to Person in Authority. / VLM