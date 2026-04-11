TWG gihulma tungod sa kakuwang sa mga statistician sa mga LGU

Tungod kay daghang lungsod ug dakbayan ang kuwang og mga statistician ug hinay ang pagkolekta og mga datos, naghimo og usa ka technical working group (TWG) ang Kapitolyo sa Sugbo.
Kini aron maseguro nga husto ang impormasyon nga basehan sa mga proyekto sa gobiyerno.
Sumala sa taho sa Cebu Province Public Information Office niadtong Huwebes, Abril 9, 2026, ang pagporma niini nga grupo usa sa mga importanteng desisyon nga nahimo sa unang tigom sa bag-ong Cebu Provincial Statistics Committee (PSC).
“The TWG would look into why not all local government units (LGUs) have not complied with the mandated hiring of a municipal or city statistician, particularly by looking into gaps and other hurdles,”kabahin sa maong pamahayag.
Ang maong rekisito naggumikan sa Republic Act 11315, o ang Community-based Monitoring System Act, diin nagmando sa mga LGU isip nag-unang tigkolekta og datos alang sa kakabos ug mga development indicator.
Giaprobahan sa PSC ang paglakip sa siyam pa ka nasudnon nga ahensiya, hinungdan nga moabot na sa 27 ang mga miyembro niini ubos sa kamanduan ni Gov. Pamela Baricuatro.
Si Provincial Planning and Development Coordinator Nerces Bispo maoy nangulo sa PSC ug sa tigom, samtang ang Philippine Statistics Authority (PSA)-Cebu Provincial Office nga gipangulohan ni Officer-in-Charge Felixberto Sato Jr. maoy nagsilbing secretariat.
Dungan sa pagmugna sa TWG, ang komite niaprobar sab og resolusyon nga nagpahinumdom sa nasyonal nga polisiya nga nagmando sa mga LGU sa pag-hire og mga statistician.
Ang TWG langkuban sa mga representante gikan sa Provincial Budget Office, Provincial Planning and Development Office, University of the Philippines Cebu, Cebu Normal University, ug Cebu Technological University.
Si Elizar Sabinay Jr. sa Provincial Planning and Development Office, niingon nga ang PSC usa sa mga unang pundok nga naporma ubos sa administrasyon ni Baricuatro aron maseguro nga ang pagdumala gigiyahan sa kasaligang datos.
Giaprobahan sab sa PSC ang mga resolusyon alang sa pag-institutionalize sa Provincial Products Accounts ug ang PSA-LGU Data Sharing initiative, lakip na ang pagtakda sa mga petsa alang sa tigom sa ikatulo ug ikaupat nga tunga sa tuig.
Atol sa tigom, ang mga opisina sa Kapitolyo nga nalambigit sa paghimo sa Provincial Development and Physical Framework Plan sa Sugbo gipahinumdoman sab sa pagsumiter sa mga pending nga datos.
Ang unang draft sa maong plano gipaabot nga mahuman sa Oktubre ning tuiga. / CDF