TWG giumol aron madali ang assessment sa naguba sa linog

Niumol ang Kagamhanan sa Probinsiya sa Sugbo og usa ka technical working group (TWG) aron paspasan ang geohazard assessment ug sulbaron ang mga kalangan sa pagbangon ug rehabilitasyon sa mga dapit nga naigo sa 6.9-magnitude nga linog nga niigo sa Amihanang Sugbo niadtong Septiyembre 30, 2025.
Gipahibalo kini atol sa unang tigom sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council (PDRRMC) niadtong Biyernes, Enero 30, 2026, sa Cebu Provincial Social Hall, diin gihisgutan sa mga opisyal ang mga update sa recovery plans human sa linog.
Gipaabot ni Daanbantayan Mayor Gilbert Arrabis ang iyang kabalaka sa kalangan sa assessment, diin iyang gikutlo ang pagkaguba sa mga kahimanan sa Mines and Geosciences Bureau (MGB) sa DENR.
“Ako lang ipaabot nga concern, Gov. nga ang MGB guba ang ilang equipment pag December,” matod pa ni Arrabis.
Ang DENR-MGB mao ang responsable sa pagdeterminar kon ang mga dapit nga naguba mamimo pa bang tukoran og balik.
Ang Local Government Units (LGUs) nga nangayo og reassessment sa site o relocation areas kinahanglang mopaubos sa evaluation sa MGB sa dili pa mopadayon sa bisan unsang kalambuan.
Si San Remigio Mayor Mariano Martinez niingon nga ang kakuwang sa naglihok nga kagamitan nakapugong sa mga inspeksyon ngadto sa surface-level, butang nga nakapahinay sa rehabilitasyon.
“Naay bottleneck tungod kay ang ilang equipment naguba, so above-ground assessment ra karon, which is not enough,” matod ni Martinez dungan sa pag-ingon nga nalipay siya sa pagmugna sa probinsya og TWG.
Gidugang ni Martinez nga ang mga apektadong LGU kinahanglan nga mousab sa ilang Comprehensive Land Use Plans (CLUPs) tungod sa dugang nga mga no-build zones nga naila human sa linog.
Matod ni Assistant Administrator Aldwin Empaces, ang kalangan sa clearances gikan sa MGB nakababag sa mga desisyon alang sa relocation sites ug reconstruction, lakip na ang mga tunghaan.
“Wala pa nahuman ang clearance, so dili pa ma-identify kon asa ang relocation o kon pwede ba i-rebuild ang schools,” asoy ni Empaces kinsa niingon nga susamang kabalaka ang gipadayag sa Department of Education (DepEd).
Tungod niini, nimando si Gobernador Pamela Baricuatro sa pagmugna og TWG aron maghimo og klaro nga timetable ug makig-alayon sa matag lungsod alang sa assessment.
“Ang technical working group mohimo og timeline ug mo-assign og focal persons kada LGU, para town by town, workshop by workshop, mag-mapping na sila,” matod ni Empaces.
Giyahan sab sa TWG ang mga LGU sa pag-update sa ilang land use plans aron maseguro nga ang mga umaabot nga imprastraktura ug investment dili matukod sa mga dapit nga delikado base sa geolohiya.
Ang PDRRMC gilangkuban sa kagamhanang probinsiyal ug line agencies, diin nitambong isip mga bisita ang mga mayor gikan sa mga lungsod sa Amihanang Sugbo nga naapektuhan sa linog. / CDF