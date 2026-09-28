TWG giumol sa Kapitolyo aron susihon ang Balili property proposal sa Naga City

Usa ka grupo ang mohimo og comprehensive review sa Balili property sa Kagamhanan sa Lalawigan sa Sugbo sa dili pa kini gamiton sa Kagamhanan sa Dakbayan sa Naga.
Ang Executive Order No. 52 gilagdaan ni Governor Pamela Baricuatro aron paghimo og usa ka Technical Working Group (TWG) nga mosusi sa proposal ni Naga City Mayor Val Chiong sa paggamit sa portion sa Balili property sa Barangay Tinaan.
Tuyo niini nga maseguro nga mapanalipdan ang pinansyal ug legal nga interes sa probinsiya ug matino ang eksaktong bahin sa yuta nga gipangayo sa Dakbayan sa Naga.
“It will conduct due diligence on the property’s ownership, title, encumbrances and restrictions; verify its boundaries and existing improvements; and undertake a valuation and financial assessment to determine the fiscal implications of any proposed transaction,” saysay sa EO.
Lakip sa mga angay susihon sa lugar ang kalikopan, agrikultura, seguridad sa pagkaon, ug socio-economic impact niini, ingon man ang pagpahiuyon niini sa opisyal nga land-use plan sa probinsiya.
Dugang pa, kinahanglan sab ang paghatag og rekomendasyon kon unsa ang labing angay nga legal arrangement — sama sa usufruct, lease, joint undertaking, pagbaligya (sale), transfer, o uban pang pamaagi nga gitugot sa balaod — uban ang mga lagda ug probisyon aron mapanalipdan ang interes sa probinsiya sa dili pa iduso ang final recommendation ngadto sa gobernador.
Ang maong grupo pangulohan ni Provincial Administrator Atty. Ace Durano isip chairman ug Board Member Dr. Stanley Caminero isip vice-chairman.
Samtang ang mga miyembro niini mao ang Provincial Legal Officer, Provincial Assessor, Provincial Environment and Natural Resources Office (PENRO), Cebu Provincial Investment and Promotions Division, Provincial Planning and Development Office, ug ang Sangguniang Panlalawigan committee chair sa provincial and municipal properties nga si Board Member Raymond Calderon.
Subay niini, gihatagan og 60 ka adlaw ang TWG aron mahuman ang ilang Joint Evaluation and Recommendation Report nga gikatakda nga isumiter sa Office of the Governor. / ANV