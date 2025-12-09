T'wolves gisugba sa Suns

Nakalingkawas ang Phoenix Suns sa namungot nga si Anthony Edwards ug ang Minnesota Timberwolves, 108-105, sa National Basketball Association (NBA) game sa Target Center sa Minneapolis sa Lunes, Disyembre 9, 2025 (PH time).
Si Mark Williams maoy gisandigan sa Suns sa sikit nga kadaugan pinaagi sa iyang 22 puntos ug pito ka rebounds, samtang niamot si Collin Gillespie og 19 puntos.
Niamot pud si Dillion Brooks og 28 puntos ug si Grayson Allen nitampo og 12 puntos para isaka ang win-loss record sa Suns ngadto sa 14-10 nga naa sa ikapito nga puwesto sa Western Conference.
Naluwas ang Suns sa pagmangtas ni Edwards kinsa nipakatap og 40 puntos sa 15-for-21 shooting sa field, nidugang pud ang bigman nga si Julius Randle og 21 puntos sa 7-for-11 nga percentage, samtang si Bones Hyland nipakatap og 14 puntos gikan sa bench.
Napugngan sa Phoenix ang uwahing buylo sa Timberwolves.
Ang Suns naggunit og 106-99 nga labaw sa nahibiling 2:51, apan nakabawi ang Timberwolves pinaagi sa 6-0 run ug napasikit ang iskor sa 106-105 sa nabilin nga 8.9 segundos.
Sa sunod nga possession, gi-foul sa Timberwolves si Gillespie nga nakapasulod sa duha ka free throws aron ihatag sa Suns ang 108-105 nga bintaha sa 6.3 segundos nga oras.
Nakakita unta og higayon si Jaden McDaniels nga tablahon ang iskor sa katapusang nga segundo, apan sipyat ang iyang three-point attempt.
Ang pambato nga big man sa Timberwolves nga si Rudy Gobert napalagpot na sa duwa sa third quarter tungod sa flagrant foul-2. Nigawas siya na adunay 21 puntos ug walo ka rebounds sulod sa 21 minutos nga duwa. / RSC