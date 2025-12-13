T’Wolves nakalihay sa bangkaw ni Curry

Gikawras sa Minnesota Timberwolves ang Golden State Warriors, 127-120, aron lamaan og pilde ang pagbalik ni superstar Stephen Curry sa National Basketball Association (NBA) regular season game didto sa San Francisco, California, Disyembre 13, 2025 (PH time).
Si Curry nipabuto og 39 puntos sa iyang pagbalik sa Warriors gikan sa lima ka duwa nga pag-absent tungod sa injury nga bruised left quadriceps, apan kuwang kini para maalsa ang Warriors sa kadaogan.
Hait nga tango ang dala sa Timberwolves sa korte sa Warriors nga gipangulohan ni Rudy Gobert, kinsa nipupo og 24 puntos ug nilangkat og 14 ka rebounds.
Ang shooter nga si Donte DiVincenzo nipasulod og clutch nga tres sa nahabilin nga 28 segundos sa duwa nga maoy nisegurado sa kadaogan sa Minnesota. Gitapos ni DiVincenzo ang duwa nga adunay 21 puntos, unom ka rebounds ug upat ka assists.
Nikombati ang Timberwolves bisan wala ang ilang pambato nga si Anthony Edwards tungod sa right foot soreness. Sa habig sa Warriors wa pud kaduwa ang beterano nga si Draymond Green.
Nakabuylo ang Minnesota sa sayong bahin sa fourth quarter pinaagi sa 20-7 run, ug nakahimo sila og 10 puntos nga labaw sa nahabilin nga lima ka minutos sa duwa.
Si Curry ug Moses Moody nakapuntos og sunodsunod nga tres nga maoy nakapaduol sa Warriors, 108-104. Gani nakalabaw pa ang Warriors 118-117 human sa free throw ni Curry.
Apan didto ra kutob ang tusik sa Warriors kay gitapos man sa Timberwolves ang duwa pinaagi sa makabungog nga 10-2 run. / RSC