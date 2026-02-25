Typhoon Tino heroes pasidunggan sa 40th SAC-SMB Awards

Tulo ka Cebuano nga atleta nga nipakita og bayanihon nga buhat atol sa pag-igo ni Tyhpoon Tino sa Sugbo ang pasindunggan sa 40th Sportswriters Association of Cebu (SAC)–San Miguel Beer (SMB) Cebu Sports Awards karong Marso 8, 2026, sa Ayala Center Cebu.
Ang Sugboanong atleta nga makadawat og ORLACSAN Award mao sila si basketball player JR Quiñahan, collegiate player Elmar Tuburan, ug taekwondo athlete Christian Jay Abarquez.
Ang lumad nga taga Mandaue nga si Quiñahan nabahaan ang balay ug mga gamit apan bisan niini nakahimo pa pagtabang sa ubang mga biktima ug silingan, lakip na ang pag-rescue sa tulo ka buwan nga bata, elderly couple, ug senior citizen.
Samtang si Tuburan nga taga Talisay, wala mahadlok sa baha sa Barangay Lawaan II aron lang makatabang sa pag-rescue sa mga biktima ug sa ilang pamilya.
Si Abarquez pud nakatabang sa Barangay Lagtang diin nibuhat siya og makeshift bridge para maluwas ang pito ka residente taliwala sa nagkataas nga baha.
Unang gihatag sa tuig 1996, ang ORLACSAN Award gipangalan kang Orlando C. Sanchez, usa ka legendary sportswriter ug editor. Kini nga pasidungog naghatag og garbo sa mga indibidwal nga nipakita og talagsaong dedikasyon ug pagtabang sa komunidad. / POOLED REPORT