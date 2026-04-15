Tyrese andam na diay unta mobalik

Usa ka adlaw human nitiklop ang mangil-ad nga kampanya sa Indiana Pacers sa 2025-26 National Basketball Association (NBA), gibutyag sa pambato nilang guard nga si Tyrese Haliburton nga makaduwa na unta siya pagbalik gikan sa pagkaangol (torn right Achilles tendon).
Apan wala damha, nagkanayon ang two-time All-Star nga aduna siyay sakit nga shingles, usa ka virus nga sama sa chickenpox ug mao kini hinungdan nga wala na siya nadayon sa pagduwa og balik.
Gipasabot ni Haliburton nga natingala siya kay sa iyang nasayran, ang mataptan ning maong sakit kasagaran nag-edad na 50 anyos o labaw.
Nag-edad pa lang siya og 26. / Gikan sa wires