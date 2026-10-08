Tyrese miangko’ng sobra siya kapaspas

Nagkanayon si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton nga paspas ra kaayo siyang nakaduwa atol sa ilang kadaugan batok sa Minnesota Timberwolves, 123-112, sa preseason game sa National Basketball Association (NBA) kagahapon, Huwebes, Oktubre 8, 2026 (PH time).
Gipasabot ni Haliburton nga kini gumikan sa iyang grabe kahinam nga makaduwa pagbalik human sa 16 ka buwan nga pagpaalim sa iyang nasinating angol kaniadto.
Ning sangkaa, si Haliburton nakamugna og pito ka puntos ug unom ka assists sulod sa 16 ka minutos nga pagduwa. / Gikan sa wires