Tyrese mibalik na sa pagpraktis

Haliburton
Tulo ka mga buwan human siya nakasinati og angol (Achilles tendon), nasigpatan si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton nga nag-shooting drills sulod sa Pacers practice facility.

Adunay video niini nga naka-post sa opisyal nga X account sa Pacers.

Ang labing dako nga kausaban nga nakita: Wala na nagsul-ob og walking boot ang All-Star guard.

Nasinati ni Haliburton ang iyang angol sa sayong bahin sa deciding Game 7 sa niaging National Basketball Association (NBA) Finals diin napilde ang Pacers batok sa Oklahoma City Thunder. / Gikan sa wires

