Tyrese nakasinati na sab og angol

Gibanabanang dili makaduwa sulod sa duha ka semana ang pambato sa Indiana Pacers nga si Tyrese Haliburton human siya nakasinati og angol (mild strained left hamstring), asoy ni coach Rick Carlisle kagahapon, Huwebes, Oktubre 29, 2026 (PH time).
Mao kini hinungdan nga wala nakaduwa si Haliburton atol sa kapildihan sa Pacers batok sa Philadelphia 76ers, 109-114, kagahapon.
Matod ni Carlisle nga matag semana, susihon nila ang kondisyon ni Haliburton, kinsa nag-average og 21 puntos sa nag-unang upat ka duwa sa Pacers.
Si Haliburton bag-uhay pa lang nakabalik gikan s 16 ka buwan nga pagpalta tungod sa nasinati niining angol (torn Achilles). / Gikan sa wires