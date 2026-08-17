Tyrese nakugang sa NBA schedule

Nakugang si Indiana Pacers star Tyrese Haliburton dihang iyang nasayran nga dili isalida sa national television ang iyang pagbalik og duwa sa 2026-27 National Basketball Association (NBA) gikan sa iyang pagkaangol (torn Achilles tendon).
Si Haliburton wala nakaduwa sa tibuok 2025-26 season human niya nasinati ang nahisgutang natad sa pagkaangol sa deciding Game 7 sa NBA Finals niadtong 2025.
Mobalik pagduwa si Haliburton sa labing unang duwa sa Pacers batok sa New Orleans Pelicans karong Oktubre 21, 2026. /Gikan sa wires