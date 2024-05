Tyson, 57, Paul, 27, mag-away

Nag-insultohay sila si Jake Paul ug kanhi world heavyweight champion Mike Tyson sa news conference sa giplano nilang panagharong sa 80,000-seat AT&T Stadium, homecourt sa Dallas Cowboys, karong Hulyo 21, 2024 (PH time).

Si Paul, kinsa usa ka social media superstar nga nag-boksidor, wala mihatag og gibug-aton sa pagsaway nga wala pa siya’y lehitimong nakontra samtang wala nitubag si Tyson sa pangutana kabahin sa iyang edad.

Nagkanayon si Tyson nga sa iyang tan-aw, wala ra kaayo’y misaway kabahin sa iyang pagbalik og away taliwala sa kamatuoran nga mag-edad na siya og 58 inig abot sa petsa sa ilang away ni Paul.

“I don’t see too many people critical about it. Look at this,” matod ni Tyson, kinsa nitudlo sa mga tawo sulod sa entertainment venue nga nahimutang duol sa AT&T Stadium.

Dihang usa ka reporter ang niingon nga adunay mga ningsaway, si Tyson mitubag, “Who? Name me somebody. You? Who?”

Ang Texas Department of Licensing and Regulation mi-sanction sa away nga usa ka professional eight-round bout apan tag duha lang ka mga minutos ang matag round. Mas bug-at sab ang gloves nga gamiton.

Si Tyson, kinsa miretiro niadtong 2005, niingon nga tudloan niya og leksyon ang 27 anyos nga si Paul.

“I was doing this years ago, so this is nothing new to me,” matod ni Tyson, kinsa adunay 50-6, 44KOs nga rekord. “This is new to this young boy over here.”

Dihang nisulod si Paul, gi-boo siya sa mga dumadapig ni Tyson apan iyaha ra kining gibaliwala.

“I hope you all keep that same energy when I knock this old man out,” batbat ni Paul, kinsa adunay 9-1, 6KOs nga baraha.

“I respect Mike. But it’s time. It’s my time now. I will go down as the man who put down Mike Tyson for the last time.”

Ang Netflix maoy mopasalida sa away, nga labing unang himuon ning maong streaming platform. / AP