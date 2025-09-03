Tyson: Dili makadaog si Crawford batok ni Alvarez

Nanghinaot si American boxing legend Mike Tyson nga modaog ang iyang kababayang si Terence Crawford sa pagpakig-away niini kang Mexican great Saul “Canelo” Alvarez apan sa pangagpas sa gitawag og Baddest Man on the Planet, di kini mahitabo.
Nagkanayon si Tyson, kinsa kanhi world undisputed heavyweight champion, nga inig pahigayon sa gikahinamang away karong Septiyembre 14, 2025 (PH time), sa Las Vegas, manghawod si Alvarez tungod sa tataw nga rason – ang dako niyang bintaha sa gidak-on ug gibug-aton.
“It’s tricky, I want Crawford to win, but it doesn’t look like it is going to happen,” matod ni Tyson sa The Big Podcast, nga napatik sa www.talksport.com.
I would like for that to happen, but this guy [Canelo] is a hard puncher; he is a smart fighter.”
Ning awaya, mosaka og duha ka weight divisions si Crawford aron suwayan pag-ilog ang tanang super middleweight world titles ni Alvarez.
Hinuon, gipasabot ni Tyson nga dili imposible nga makaposte og surpresang kadaugan si Crawford gumikan kay nahitabo na kaniadto nga napilde ang boksidor nga nakabintaha og dako sa gidak-on ug gibug-aton.
Si Crawford, kinsa nag-edad og 37, adunay 41-0, 31KOs nga rekord samtang si Alvarez, 35, adunay 63-2, 39KOs nga rekord. / ESL