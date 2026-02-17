Tyson, Floyd mag-away inig Abril 25
Gikataho nga nagkauyon na ang boxing legends nga sila Mike Tyson ug Floyd Mayweather sa posibleng pahigayunan ug ang petsa sa ilang exhibition bout.
Giingon nga ang away ipahigayon sa sa Democratic Republic of Congo, Africa karong Abril 25, 2026, kuwang na lang og kapin sa duha ka mga buwan ug mahimo na nga senior citizen si Tyson.
Ang Kinshasa, Congo (kanhi Zaire), nabantog sa pag-host niini sa “Rumble in the Jungle” event diin nagbinukbokay sila si Muhammad Ali ug George Foreman sa usa ka world heavyweight title bout niadtong 1974.
Si Tyson, kinsa kanhi heavyweight undisputed king ug adunay 50-7, 44KOs (2 no contest) nga rekord, katapusang nipakita og aksyon niadtong Nobiyembre 15, 2024 batok ni Jake Paul sa usa ka Netflix event.
Napilde si Tyson niadtong higayuna pinaagi sa unanimous decision.
Si Mayweather, kinsa kanhi 5-division world champion ug adunay 50-0, 27 KOs nga rekord, katapusang nipakita og aksyon niadtong Agusto 24, 2024, sa usa ka exhibition bout batok kang John Gotti III.
Ang panagharong nila ni Tyson ug Mayweather unang gianunsyo niadtong Septiyembre, 2025 apan gamay ra kaayo ang detalye kabahin niini niadtong higayuna.
Matod ni Tyson nga gihagit siya ni Mayweather ug wala siya magmakuli sa paghangop niini.
“Yeah, that’s happening. You think I’d give that up? I was minding my business, he challenged me!” matod pa ni Tyson sa interbyu sa TMZ.
Tungod sa dakong gintang sa ilang weight division, nipadayag og kabalaka si Tyson kabahin kang Mayweather.
“I still can’t believe Floyd wants to really do this. It’s going to be detrimental to his health, but he wants to do it, so it’s signed and it’s happening!” pasabot ni Tyson.
Hinuon dako og bintaha si Mayweather, 48, kumpara kang Tyson, 59, kon edad ang hisgutan. / Gikan sa wires