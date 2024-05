Tyson gitabang sulod sa abyon tungod sa ulcer

Gitabang si boxing legend Mike Tyson human kini nakasinati og “ulcer flare-up” atol sa usa ka cross-country flight ning bag-uhay, matod sa iyang mga represen­tante.

“Thankfully Mr. Tyson is doing great,” padayag sa mga representante ni Tyson sa interbyu sa New York Post.

“He became nauseous and dizzy due to an ulcer flare up 30 minutes before landing. He is appreciative to the medical staff that were there to help him.”

Nagbiyahe ang kanhi world heavyweight champion gikan sa Miami paingon sa Los Angeles dihang nahitabo kini.

Si Tyson, 57, nakatakdang mobalik og away karong Hulyo 20, 2024 sa Arlington, Texas batok ni Jake Paul, kinsa usa ka social media star nga nag-boksidor.

Naggunit si Tyson og 50-6, 44KOs nga rekord samtang ang batan-ong si Paul adunay 9-1, 6KOs nga baraha. / ESL