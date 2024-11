Tyson mas kondisyon karon kumpara niadtong 2020

Mas anaa sa saktong kondisyon si boxing legend Mike Tyson ning higayuna kumpara niadtong nakigsumbagay siya ni Roy Jones Jr. sa usa ka exhibition bout, upat na ka mga tuig ang nakalabay.

Mao kini ang gipadayag sa trainer ni Tyson nga si Rafael Cordeiro.

Kini nga pamahayag ni Cordeiro adunay kalambigitan sa pagbalik og away ni Tyson isip professional boxer diin iyang kontrahon si Jake Paul karong Nobiyembre 16, 2024 (PH time) sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas.

“Mike is much better than he was when he fought Roy,” matod ni Cordeiro nga napatik sa www.boxingscene.com.

Ang away nila ni Tyson ug Jones, nga niresulta sa kontrobersyal nga split draw, gipahigayon niadtong Nobiyembre 28, 2020, sa Los Angeles.

Sa pagkakaron, nag-edad na si Tyson og 58 apan gitataw ni Cordeiro nga grabe ang kondisyon niini alang sa iyang pagpakigbatok ni Paul, 27, kinsa usa ka bantugang YouTuber nga nahimong boksidor.

“Four years later, at 58, he’s better than he was at 54. He saw everything right and wrong that he did and fixed it. This is the beauty of the fight. His energy is good,” dugang ni Cordeiro.

“We’re in the perfect time and perfect place. Mike put everything together, mentally and physically. We’re very excited.”

Si Tyson, kinsa kanhi undisputed heavyweight champion, adunay 50-6, 44KOs nga rekord samtang si Paul adunay 10-1, 7KOs nga baraha. /ESL