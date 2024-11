Tyson misagpa ni Paul

Gisagpa ni Mike Tyson si Jake Paul atol sa ilang face-off human sa official weigh-in kagahapon, Biyernes, Nobiyembre 15, 2024 (PH time), sa Toyota Music Factory sa Las Colinas, Texas.

Si Tyson, 58, ug Paul, 27, na­ka­takdang magbinubokay ka­rong Sabado, Nobiyembre 16, sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas.

Human gisagpa ni Tyson si Paul, dali sila nga giuwang sa security personnel.

Dihang gipangutana siya nganong iyang gisagpa si Paul, daling nakatubag ang kanhi heavyweight undisputed champion og “Talk is over.”

Napatik kini sa artikulo sa New York Post.

Tungod sa gibuhat ni Tyson, ang nagkatawa ra unta nga si Paul nipahungaw sa iyang kalagot ug giisip niyang personalan na ang ilang away.

“He’s angry, he’s an angry little elf. Mike Tyson, I thought that was a cute slap buddy, but tomorrow you’re gonna get knocked the f–k out,” matod ni Paul, kinsa usa ka sikat nga YouTuber nga nahimong boksidor.

“I’m f–king him up, I’m f–king him up. He hits like a bitch. It’s personal now. It’s personal now. He must die,” dugang ni Paul.

Ning maong hitabo, gilauman ang mainitong binukbokay inig harong sa duha ka mga boksidor ibabaw sa ring, nga gibanabanang saksihan og kapin sa 60,000 ka mga tumatan-aw.

Mao kini ang labing unang sanctioned professional fight ni Tyson gikan sa iyang pagretiro, dul-an sa 20 ka mga tuig na ang nakalabay.

Si Tyson naila kaniadto nga usa ka bangis nga knockout puncher apan aduna pa ba ka­ha siya’y saktong kusog sa iyang pangidaron? Mao kini ang giatangan sa boxing fans sa kalibu­tan. Naggunit si Tyson og 50-6, 44KOs nga re­kord sam­tang si Paul adunay 10-1, 7 KOs nga baraha. / ESL