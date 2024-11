Tyson misugyot sa boxing fans nga di mabalaka sa iyang pagbalik og away

Adunay mga kabalaka kabahin sa paglugnot ni Mike Tyson gikan sa duha ka dekada nga pagretiro aron kontrahon si Jake Paul karong Sabado, Nobiyembre 16, (PH time) sa AT&T Stadium sa Arlington, Texas.

Kini gumikan sa dayag nga rason nga 58 anyos na ang gitawag og “Baddest Man on the Planet.”

Nagkanayon ang kanhi heavy­weight undisputed champion nga wala’y angayang kababalak-an kabahin sa iyang estado.

“Thank you very much for being concerned, but I’m fighting and I’m going to be OK,” matod ni Tyson sa boxingscene.com.

“I was born to do this. I was built for this stuff. I was born to sell out stadiums. This is what I always wanted to do my entire life.”

Si Tyson adunay 50-6, 44KOs nga rekord samang ang 27 anyos nga si Paul adunay 10-1, 7KOs nga rekord./ ESL