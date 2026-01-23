Tyson mitabang sa US amateur boxing

Mobalik si boxing legend Mike Tyson sa grassroots pinaagi sa paglusad sa Mike Tyson Invitational amateur boxing event, nga ipahigayon karong Marso 12-14, 2026, sa Radiant Brand Complex sa Las Vegas, USA.
Sa taho sa www.philboxing.com., giingon nga ang kalihukan gidensyo aron makatabang sa pag-umol sa abilidad ug paghatag og saktong giya sa bag-ong henerasyon sa mga boksidor sa US.
Ning maong promosyon, magbinukbokay ang dekalidad nga amateur boxers sa US, nga posibleng makasunod sa lakang ni Tyson, usa sa labing malampusong mga boksidor sa Amerika. / ESL