UAAP di pa mohimo’g lakang kabahin sa kamatayon sa 2 ka Ateneo players

Gipadayag sa University Athletic Association of the Philippines (UAAP) nga dili pa panahon aron mohimo sila og lakang kabahin sa kontrobersyal nga kamatayon sa duha ka mga basketbolista sa Ateneo Blue Eagles nga sila si Rene Baterbonia ug Divine Adili.
Gipahibalo kini ni UAAP executive director Rebo Saguisag samtang nagpadayon pa ang imbestigasyon kabahin sa insidente diin nalumos sila si Baterbonia ug Adili atol sa team-building sa Blue Eagles sa Aurora.
Gipasabot ni Saguisag nga dili pa sila makahimo og lakang kabahin niini tungod kay wala pa nagsugod ang UAAP season.
Ang Ateneo nahilakip sa mga tunghaan nga sakop sa UAAP. / ESL